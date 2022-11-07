Со 2 января 2023 года стоимость проезда для транзитных автомобилей по МСД станет 950 рублей

Проезд грузового транспорта без пропуска будет запрещен Фото: мэрия Москвы

Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года. Стоимость тарифа составит 950 рублей, сообщается в столичном Дептранса.

Внутригородская магистраль останется бесплатной для всех легковых машин с госномерами Москвы и области, наземного городского транспорта, междугородних автобусов, а также для такси, имеющих лицензии на работу в столичном регионе.

Проезд грузового транспорта без пропуска будет запрещен. Платить придется транзитным машинам с номерами других регионов, которые воспользовались въездом или съездом МСД в течение двух часов и пересекли ЦКАД в течение 24 часов.

«Вы едете из Владимира до Солнечногорска на автомобиле с номерами Владимирской области через Москву. Если вы воспользуетесь МСД, и время в пути по нему будет менее 2 часов, а также в течение 24 часов вы пересечете ЦКАД, проезд нужно будет оплатить», - пояснили в Дептрансе.

Однако если движение по МСД займет более двух часов, и автомобилист в течение суток не покинет ЦКАД, то оплата не потребуется.

МСД свяжет Москву и Подмосковье. Появится 14 удобных развязок, они улучшат транспортную доступность 48 районов города, где живут 4,5 млн человек. Благодаря МСД загруженность ТТК, МКАД и Садового кольца снизится.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичей предупредил о высоком пассажиропотоке на участке Калужско-Рижской линии метро 7 ноября.