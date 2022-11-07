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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:31

Со 2 января 2023 года стоимость проезда для транзитных автомобилей по МСД станет 950 рублей

Проезд грузового транспорта без пропуска будет запрещен
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Проезд грузового транспорта без пропуска будет запрещен

Проезд грузового транспорта без пропуска будет запрещен

Фото: мэрия Москвы

Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года. Стоимость тарифа составит 950 рублей, сообщается в столичном Дептранса.

Внутригородская магистраль останется бесплатной для всех легковых машин с госномерами Москвы и области, наземного городского транспорта, междугородних автобусов, а также для такси, имеющих лицензии на работу в столичном регионе.

Проезд грузового транспорта без пропуска будет запрещен. Платить придется транзитным машинам с номерами других регионов, которые воспользовались въездом или съездом МСД в течение двух часов и пересекли ЦКАД в течение 24 часов.

«Вы едете из Владимира до Солнечногорска на автомобиле с номерами Владимирской области через Москву. Если вы воспользуетесь МСД, и время в пути по нему будет менее 2 часов, а также в течение 24 часов вы пересечете ЦКАД, проезд нужно будет оплатить», - пояснили в Дептрансе.

Однако если движение по МСД займет более двух часов, и автомобилист в течение суток не покинет ЦКАД, то оплата не потребуется.

МСД свяжет Москву и Подмосковье. Появится 14 удобных развязок, они улучшат транспортную доступность 48 районов города, где живут 4,5 млн человек. Благодаря МСД загруженность ТТК, МКАД и Садового кольца снизится.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичей предупредил о высоком пассажиропотоке на участке Калужско-Рижской линии метро 7 ноября.