Жителям Москвы рассказали, как работает электродепо «Руднево»

«Руднево» - это самое современное и молодое электродепо столицы. Фото: Е. Самарина. Mos.ru

Самое современно и молодое электродепо «Руднево» расположено на востоке Москвы на территории 20,7 гектара. На территории находятся 46 построек. Они украшены элементами розового цвета в соответствии с цветом Некрасовской линии, которую депо и обслуживает, сообщается на сайте столичной мэрии.

Здесь поезда моют и при необходимости ремонтируют. Кроме того, перед выпуском составов на линию специалисты оценивают их санитарное и техническое состояние, а затем выдают заключение о готовности. Только после этого машинисты приступают к работе. Они осматривают систему тормозов, дверей и систем безопасности и выезжают на станции.

Важный момент – тишина хода поезда. Именно для этого рабочие каждый день проверяют колесные пары составов. Они должны быть круглыми, разница в диаметре не должна превышать двух миллиметров, иначе при движении появится вибрация.

В электродепо «Руднево» также проводят обкатку поездов. Здесь же составы «ночуют».

На производственном предприятии трудятся около 500 человек: 250 машинистов, сотрудники сервисного центра и обслуживающий персонал. Для отдыха в депо стоят массажные кресла, телевизор и музыкальный центр. Также «разгрузиться» можно в спортивном зале или на площадке.

Ранее KP.RU сообщал, что в московском метро обновили 250 тысяч наклеек и информационных плакатов.