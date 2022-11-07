Остановку «Улица Вавилова» для компенсационных автобусов Москвы убрали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небольшие изменения затронули маршруты компенсационных автобусов в Москве, следующих по направлению «Метро «Октябрьская» - «Метро «Новые Черёмушки», в сторону центра. Из списка остановок убрали одну - «Улица Вавилова». Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

По заявлениям специалистов ведомства, удаление одной этой остановки из маршрута увеличит периодичность движения компенсационных маршрутов, а также уменьшит время в пути для водителей и пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве запустят компенсационные автобусы, призванные заменить пассажирам метрополитена участок зелёной ветки, которая закрывается с 12 ноября 2022 года, и ориентировочно до марта 2023 года. Недоступны будут все станции на линии «Автозаводская» - «Орехово». Причиной тому стало строительство нового тоннеля.