Финальную стадию полного лунного затмения жители Москвы смогут увидеть 8 ноября

Во время затмения Луна покроет планету Уран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москвичи смогут увидеть полное затмение Луны с максимальной фазой 8 ноября. Спутник Земли пройдет через северную часть тени и окрасится в красновато-бурый цвет, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Это будет уже второе лунное затмение в 2022 года, после 16 мая. Во время этого явления Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если в центре оказывается светило, то это – солнечное затмение, а если наш спутник – лунное.

На этот раз основную часть затмения жители столицы не увидят, так как спутник Земли будет находиться под горизонтом: он покажется лишь на полчаса – с 16:29 до 16:56. При этом за Луной смогут долго наблюдать на востоке России, область видимости всех фаз затмения будет достаточно широкой.

Кроме того, 8 ноября во время затмения Луна покроет планету Уран. Совпадение этих автономических явлений увидят от Камчатки до Урала.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Фобос» Позднякова объяснила появление «кровавой» Луны в небе над Москвой в ночь на 17 октября. По ее словам, необычное явление было связано с повышением влажности воздуха в центральной части страны.