Собянин сообщил о досрочном открытии участка метро на Калужско-Рижской линии в Москве

Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве досрочно откроют участок метрополитена между станциями «Октябрьская» и «Новые Черёмушки», Калужско-Рижской линии. Он был временно закрыт для прокладки нового тоннеля, о чём сообщил 7 ноября в своих соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.

Завтра, 8 ноября, участок Калужско-Рижской линии столичного метро «Октябрьская» - «Новые Черёмушки» будет открыт досрочно. На время закрытия станций были запущены два маршрута компенсационных автобусов, а также два трамвая - на всём замещающем метро общественном транспорте можно перемещаться бесплатно.

- Троицкая линия метро пройдёт через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы, — пишет Собянин.

Также с Троицкой линии можно будет пересесть на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК. Предполагается, что строительство новой ветки метрополитена обеспечит транспортной доступностью несколько миллионов жителей Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из маршрута новых компенсационных автобусов «Октябрьская» - «Новые Черёмушки» убрали остановку «Улица Вавилова».