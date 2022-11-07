Вход в мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт 8 ноября

Посетителей не станут пускать в мавзолей Ленина 8 ноября Фото: Андрей АБРАМОВ

Вход в мавзолей Ленина на Красной площади Москвы будет закрыт во вторник, 8 ноября, несмотря на то что в этот день обычно людей пускают. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на предупреждение Федеральной службы охраны России (ФСО).

В отделе по связям с прессой и общественностью ФСО также отметили, что помимо мавзолея доступа не будет и к другим захоронениям возле Кремлёвской стены. Ограничения будут действительны на протяжении одного дня, 8 ноября.

- Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября 2022 года осуществляться не будет, — заявили в ведомстве.

Причины ограничений не уточняются. Отметим, что мавзолей В.И. Ленина находится в ведомстве Комендатуры Московского Кремля, и обычно вход в него открыт по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00.

Ранее KP.RU сообщал о прежнем запрете на вход в мавзолей, который ввели в связи с подготовкой к Дню народного единства.