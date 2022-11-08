Белогрудые ежи открыли сезон спячки в Московском зоопарке Фото: Московский зоопарк

Белогрудые ежи стали первыми обитателями Московского зоопарка, которые впали в спячку в этом сезоне, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада. Несколько представителей этого вида живут в павильоне «Фауна России».

- Пару дней назад они свернулись клубочками и уснули на зиму. И тем самым открыли сезон спячки в Московском зоопарке, — цитирует агентство представителей зоосада.

Специалисты добавили, что ежи активно набирали вес перед долгим сном. Но уже к наступлению весны они потеряют до трети своей общей массы, хотя обмен веществ сильно изменится. В период спячки эти зверьки делают по одному вдоху и выдоху в минуту, а их сердце, которое обычно бьется с частотой 180 ударов в минуту, переходит на 20-60 ударов.

Из спячки белогрудые ежи в Москве выходят, как правило, в апреле. В этот период у них начинается сезон размножения.

В зоопарке Москвы добавили, что за ежами должны уснуть на зиму сурки, тенреки, тушканчики, соня-полчок. Чуть отстанут от них медведи, еноты и енотовидная собака Буба.

Ранее KP.RU сообщил, что Московский зоопарк перешел на режим работы с более коротким днем.