Создатель бренда одежды выделил главную особенность москвичей при покупке вещей

Шоппинг как вид релакса защищает оффлайн магазины в конкуренции с онлайн-торговлей Фото: Алиса ТИТКО

Создатель бренда одежды Илья Лапинский назвал гиперпотребление отличительной чертой жителей Москвы, пишет «Мослента». Это накладывает свой отпечаток на ведение бизнеса в столице.

- Столичный регион действительно можно сравнить с отдельной страной. Здесь огромное количество потребителей и экономически активное население, — отметил Илья Лапинский.

В связи с этим маркетологи его компании разрабатывали для покупателей из столицы отдельную стратегию. Лапинский отметил, что соответствующий трендам хороший продукт обязательно найдет своего потребителя.

- В этом городе у компаний, создающих интересные вещи, всегда найдутся поклонники. Если этого не происходит, предприниматель где-то совершает глобальную ошибку, — добавил Илья Лапинский.

Кроме того предприниматель выразил уверенность, что офлайн магазины никогда не перестанут быть востребованными, так как шоппинг представляет собой вид отдыха, а не только решение утилитарной задачи приобретения вещей.

Ранее KP.RU писал об особенностях дресс-кода столичной молодежи.