Небольшой дождь и потепление до плюс шести градусов ожидаются в Москве 8 ноября

Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, ожидаются дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Облачная и дождливая погода, но с потеплением до +6 градусов ожидается в Москве во вторник, 8 ноября, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России. В основном осадки будут небольшими, но местами ожидаются и умеренные дожди.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Та же синоптическая ситуация сохранится и в ночь на среду, 9 ноября. В том числе не станет холоднее, температура воздуха, как и днем, составит от 4 до 6 градусов тепла.

А уже со следующих дней начнется потепление, которое, как уже писал KP.RU, достигнет пика в четверг и пятницу. Ожидается до +9. А в четверг синоптики обещают еще и кратковременные прояснения и день без осадков. А вот ближайшее похолодание наступит не раньше воскресенья, 13 ноября. Тогда же - утром и ночью - ожидаются небольшие заморозки.