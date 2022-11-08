По прогнозу синоптика Москва станет «самым тёплым местом в России» в четверг-пятницу

Уже во вторник, 8 ноября потеплеет до 5 градусов тепла, а во второй части рабочей недели - до +9 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первая полная неделя ноября в Москве пройдет с температурными показателями на 5-6 градусов выше нормы, из-за чего синоптическая ситуация в столице станет схожа с погодой в Краснодарском крае, где на этой неделе ожидается +10 градусов - при том, что сейчас это самое тёплое место в России!

С таким прогнозом на радио «Комсомольская правда» выступила заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Росгидрометцентра Людмила Паршина.

- По северу будут перемещаться циклоны, значит, доступ холодного воздуха в центр Европейской территории России перекрыт, и к нам приходит более теплый, но влажный воздух с Атлантики, — объяснила синоптик.

Она отметила, что самыми теплыми днями станут четверг, 10 ноября и пятница, 11 ноября. В эти числа дневная температура в Москве достигнет 9 градусов тепла. Кроме того в четверг возможна ясная погода, а вот в остальные дни будет облачно, прогнозируются небольшие осадки.

Ранее KP.RU сообщил, что на вторник, 8 ноября синоптики спрогнозировали подъем температуры до 5 градусов тепла, а на среду, 9 ноября - и того больше.