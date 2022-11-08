Ограничения из-за временного закрытия части Калужско-Рижской линии метро в Москве начали снимать

Ограничения из-за временного закрытия части станций метро в Москве начали снимать Фото: Департамент транспорта Москвы

На юго-западе и в центре Москвы, в районах станций метрополитена Калужско-Рижской линии, ранее временно закрытых из-за строительства нового тоннеля Троицкой ветки, начали разбирать заграждения. Об этом пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

В 13:00, 8 ноября, на ряде улиц вокруг станций метро начали разбирать ограждения, которые раньше не давали пассажирам подойти к вестибюлям. Речь идёт об улице Профсоюзной, а также проспектах Ленинском, 60-летия Октября и ближайших к ним участках.

Также в ведомстве заявили, что будут восстановлены все парковочные места, ранее ставшие недоступными, будут открыты все старые съезды и закрытые участки дорог, скорректируют работу светофоров. Водителей просят быть внимательными, и следить за появлением новых дорожных знаков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 8 ноября в Москве досрочно откроют ранее закрытые станции метро Калужско-Рижской линии.