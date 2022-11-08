Подозреваемая в проституции девушка из Нигерии избила и покусала двоих московских полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженка Нигерии, задержанная по подозрению в проституции, напала сотрудников полиции, которые составляли на нее материалы. Как сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Москве.

Девушку задержали во время «контрольной закупки». Ее отвезли в отдел, где начали составлять протокол по делу за занятие проституцией. Африканке это не понравилось и она набросилась на капитана полиции. Сначала ударила его по предплечью, а затем толкнула в сторону стены. Полицейский попытался схватить девушку, однако та изловчилась и укусила мужчину во внутреннюю часть бедра левой ноги.

На помощь прибежал лейтенант полиции, которому девушка расцарапала плечо и ударила по колену. Травмированного капитана госпитализировали, а нападавшую задержали.

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы неадекватный американец напал на полицейского с кирпичом. Он успел ударить стража закона, после чего мужчину задержали.