Роспотребнадзор: В Москве наблюдается снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последнюю неделю в Москве заметно снизилась статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ, что соответствует нынешнему периоду года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

- Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей, — говорят в ведомстве.

Отмечается, что нынешняя ситуация соответствует нормативным показателям, а за последнюю неделю наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем возрастным группам населения.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о том, что главной защитой от вышеупомянутых заболеваний является вакцинация - она предотвращает риск заболеть у 80-90 % детей и взрослых, а также облегчает течение болезни. Сейчас в столице вакцинированы от гриппа и ОРВИ около 40 % населения.

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