Аферисты убедили жительницу Москвы «продать» квартиру за 17 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа аферистов убедила 61-летнюю жительницу Москвы «продать» свою квартиру, так как якобы неизвестные мошенники проворачивали с её недвижимостью некие манипуляции. Считая что спасает себя от мошенников, москвичка отдала им суммарно 19 млн рублей. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Сперва, в конце июля 2022 года, с москвичкой связался якобы сотрудник МВД, оповестивший её о том, что неизвестные пытаются вывести с её банковского счёта 1,5 млн рублей. Затем с женщиной связались другие люди - лже-сотрудники Центробанка, которые инструктировали запуганную жертву. Они «помогли» её закрыть свой счёт, вывести средства и перевести их мошенникам.

Дальше - больше. Спустя некоторое время женщине снова позвонили и сообщили, что её квартира в Сокольниках выставлена на продажу. На сей раз к афере подключилось ещё больше людей, и все они убеждали москвичку совершить фиктивную сделку, продать своё жильё и передать средства в якобы резервный фонд. Разумеется, с дальнейшим возвратом средств, по крайней мере так они говорили.

В итоге мошенничество удалось - пенсионерка всё же продала собственную квартиру, получила 17 млн рублей, и передала их лже-сотруднику Центробанка на одной из столичных детских площадок, в пакете, наличными. Аферисты сразу же перестали выходить на связь с пострадавшей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали публициста Сергей Бориснева, по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка.