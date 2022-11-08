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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:23

Аферисты убедили жительницу Москвы «продать» квартиру за 17 миллионов рублей

Женщина следовала инструкции мошенников как раз, чтобы спасти деньги от аферистов
Сергей КУДРИН
Аферисты убедили жительницу Москвы «продать» квартиру за 17 миллионов рублей

Аферисты убедили жительницу Москвы «продать» квартиру за 17 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа аферистов убедила 61-летнюю жительницу Москвы «продать» свою квартиру, так как якобы неизвестные мошенники проворачивали с её недвижимостью некие манипуляции. Считая что спасает себя от мошенников, москвичка отдала им суммарно 19 млн рублей. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Сперва, в конце июля 2022 года, с москвичкой связался якобы сотрудник МВД, оповестивший её о том, что неизвестные пытаются вывести с её банковского счёта 1,5 млн рублей. Затем с женщиной связались другие люди - лже-сотрудники Центробанка, которые инструктировали запуганную жертву. Они «помогли» её закрыть свой счёт, вывести средства и перевести их мошенникам.

Дальше - больше. Спустя некоторое время женщине снова позвонили и сообщили, что её квартира в Сокольниках выставлена на продажу. На сей раз к афере подключилось ещё больше людей, и все они убеждали москвичку совершить фиктивную сделку, продать своё жильё и передать средства в якобы резервный фонд. Разумеется, с дальнейшим возвратом средств, по крайней мере так они говорили.

В итоге мошенничество удалось - пенсионерка всё же продала собственную квартиру, получила 17 млн рублей, и передала их лже-сотруднику Центробанка на одной из столичных детских площадок, в пакете, наличными. Аферисты сразу же перестали выходить на связь с пострадавшей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали публициста Сергей Бориснева, по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка.