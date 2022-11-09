Ночь на 9 ноября в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила +5.8 градуса. Для 9 ноября это рекорд: в метеоистории это самая теплая ночь с момента основания станции ВДНХ.

Синоптик рассказал, что следующие четыре ночи, то есть все до конца этой недели, тоже будут теплыми, температуру прогнозируют гораздо выше климатической нормы. При этом вероятно, что будут установлены новые температурные рекорды в темное время суток.

Напомним, ранее KP.RU писал, что в четверг и пятницу в Москве ожидается пик тепла. По прогнозу синоптиков 10 и 11 ноября дневная температура в столице достигнет 9 градусов тепла. В четверг ожидают ясную погоду, а в остальные дни на неделе - облачную и с небольшими осадками.