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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:59

Реставрация колокольни храма Святой Екатерины в Москве начнется в 2023 году

Звонницу возвели в 1915 году по проекту архитектора Николая Благовещенского
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Звонница является объектом регионального значения

Звонница является объектом регионального значения

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

В Москве к реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины планируют приступить в 2023 году. Специалисты уже монтируют строительные леса. Ход работы контролирует столичный Департамент культурного наследия, сообщили на сайте мэрии города.

Двухъярусную звонницу возвели в 1915 году по проекту Николая Благовещенского. Сам храм не сохранился. Располагается колокольня на Бауманской улице между Ольховской и Спартаковской улицами. Ранее эта местность назвалась Девкиным переулком. Здесь в XIX — начале ХХ веков жили купцы-старообрядцы Карасевы.

Звонница является объектом регионального значения. Сейчас находится в аварийном состоянии: кресты на куполах утрачены, штукатурка рассыпалась, а металлические каркасы главок разрушены. Специалисты изучили архивные документы и осмотрели колокольню. Они отреставрируют кирпичную кладку, воссоздадут декоративные элементы, приведут в порядок зубцы, карнизы и кровлю. Кроме того, реставраторы восстановят разрушенные части постройки, заполнят трещины и проведут работы по гидроизоляции фундамента.

Ранее KP.RU сообщал, что конюшни в усадьбе Ясенево в Москве отреставрируют. Сейчас в историческом здании идут противоаварийные работы.