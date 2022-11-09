В Москве хозяйка взорвавшейся квартиры спустя месяц обнаружила пропажу вещей на 3,5 млн рублей Фото: прокуратура Москвы

Жительница дома на северо-западе Москвы в Тепличном переулке заявила о краже на 3,5 млн рублей. Этот дом примечателен тем, что в сентябре 2022 года здесь произошел взрыв газа. По версии следствия, хозяйка одной из квартир решила свести счеты с жизнью. В итоге на третьем этаже рухнули перекрытия в самой квартире, а также между квартирами. 48-летняя женщина была госпитализирована.

У жильцов же иная версия событий, они допускают, что ЧП случилось из-за нарушение правил ведения ремонтных работ.

В этой истории еще разбираются следователи и вот новое происшествие по тому же адресу, которое может быть связано с первым. Теперь одна из собственниц квартир заявила о крупной краже.

Как стало известно сайту mk.ru, в то время, когда случился взрыв, женщина проживала в США, а в ее квартире велся ремонт, который контролировала пострадавшая соседка.

Рабочие подключали газовый баллон, который взорвался. Но после устранения всех последствий, оказалось, что из квартиры пропали вещи на общую сумму в 3 миллиона 543 тысячи рублей.

Теперь следователи разбираются во вновь открывшихся обстоятельствах.