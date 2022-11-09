Приезжего задержали за незаконное ношение огнестрельного оружия и патронов в Москве

Подозреваемый находится под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в незаконном ношении огнестрельного оружия. Это 34-летний приезжий, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД остановили иномарку для проверки документов. Водитель автомобиля сильно нервничал и не отвечал на вопросы полицейских. На место вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра они нашли в кармане автомобилиста пистолет и семь патронов.

Эксперты установили, что изъятый пистолет – это ручное короткоствольное огнестрельное оружие калибра 9 на 18 мм. Оно пригодно для стрельбы. При этом патроны, найденные у приезжего, подходят для нескольких видов оружия. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.Ru сообщал, что в Москве хозяйка взорвавшейся квартиры спустя месяц обнаружила пропажу вещей на 3,5 млн рублей. Теперь следователи разбираются, не связаны ли два события.