Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве

Зарплата самой высокооплачиваемой вакансии ноября в Москве составила 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование специалистов по поиску работы SuperJob.

Так, самым привлекательным предложением стала вакансия врача хирурга-имплантолога с зарплатой в размере до 500 тыс. рублей. От кандидата требуют высшее образование и опыт работы от пяти лет.

Остальные четыре позиции в топ-5 высокооплачиваемых работ в столице заняли вакансии, связанные с программированием.

На втором месте идет PL/SQL разработчик. Специалисту готовы платить до 350 тыс. рублей в месяц. При этом требуются опыт работы от трех лет и знание английского языка.

Специалисту DevOps предлагают зарплату от 300 тыс. рублей в месяц и соцпакет. Также работодатель готов оплачивать обучение и сертификацию. Важным критерием отбора здесь также называют опыт работы от трех лет. При этом вакансия предполагает удаленный формат работы.

На четвертом месте оказалась вакансия программиста «1С» с зарплатой от 250 тыс. рублей. Замыкает пятерку лидеров разработчик на ПЛИС, которому готовы платить от 200 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что эти вакансии являются самыми высокооплачиваемыми не только в Москве, но и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Ранее KP.RU писал, что в столице начали набирать сотрудников для предновогодних вакансий.