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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:31

Поезда Курского направления и D2 временно не останавливаются на станции Покровское на юге Москвы

У станции Царицыно оказался поврежден контактный провод
Ирина РЕБРИКОВА
Поезда не останавливаются на станции Покровское из-за вынужденного следования по другому пути

Поезда не останавливаются на станции Покровское из-за вынужденного следования по другому пути

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электрички Курского направления и поезда D2 при следовании в сторону Московской области временно не останавливаются на станции Покровское на юге Москвы, сообщает столичный Дептранс. Это связано с повреждением контактной сети в районе станции Царицыно.

Из-за технической неисправности составы на участке от Царицыно до Красного строителя пускают по другому пути, на котором остановка у платформы Покровское не предусмотрена.

- Специалисты МЖД принимают все меры для возобновления штатного режима движения, - говорится в сообщении.

Пять дней назад уже фиксировался сбой в движении поездов этого направления. Тогда составы D2 и Курского направления временно не останавливались на станции Новохохловская. Как сообщал KP.RU, в одном из ее помещений возникло задымление. Происшествие обошлось без пострадавших сотрудников и пассажиров, задымление ликвидировали работники оперативных служб Москвы.