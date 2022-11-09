Поезда Курского направления и D2 временно не останавливаются на станции Покровское на юге Москвы

Поезда не останавливаются на станции Покровское из-за вынужденного следования по другому пути Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электрички Курского направления и поезда D2 при следовании в сторону Московской области временно не останавливаются на станции Покровское на юге Москвы, сообщает столичный Дептранс. Это связано с повреждением контактной сети в районе станции Царицыно.

Из-за технической неисправности составы на участке от Царицыно до Красного строителя пускают по другому пути, на котором остановка у платформы Покровское не предусмотрена.

- Специалисты МЖД принимают все меры для возобновления штатного режима движения, - говорится в сообщении.

Пять дней назад уже фиксировался сбой в движении поездов этого направления. Тогда составы D2 и Курского направления временно не останавливались на станции Новохохловская. Как сообщал KP.RU, в одном из ее помещений возникло задымление. Происшествие обошлось без пострадавших сотрудников и пассажиров, задымление ликвидировали работники оперативных служб Москвы.