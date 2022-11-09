Орнитолог Мишин объяснил, почему некоторые птицы выбирают Москву для зимовки

В период сильных морозов часть популяции может погибнуть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые виды дроздов, уток и скворцов не улетают из Москвы на зиму в теплые края из-за достаточной кормовой базы и незамерзающих водоемов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на орнитолога Вадима Мишина.

По словам специалиста, пернатые остаются в столице не в связи с потеплением. Дело в том, что их устраивают созданные условия: тепло и подкормка.

«Для водоплавающих птиц также важно, что в Москве есть незамерзаемые водоемы, но опять же не из-за погоды, а потому что туда попадают теплые технические воды», - пояснил он.

Мишин добавил, что период сильных морозов опасен для птиц: часть популяции может погибнуть, если не доберется до пищи.

Ранее KP.RU сообщал, что уральские совы начали активно мигрировать из Сибири в Москву. Орнитолог назвал три возможные причины такого поведения птиц: расширение кормовой базы, увеличение популяции, редкое проявление агрессии со стороны человека. Сов все чаще можно увидеть в людных местах.