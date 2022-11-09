Вольер для снежных барсов появится на старой территории зоопарка Москвы весной 2023 года

Для барсов подготовят вольерный комплекс на старой терриории Московского зоопарка Фото: Иван МАКЕЕВ

С весны 2023 года посетители Московского зоопарка смогут увидеть в новом вольере на старой территории пару снежных барсов, заявил ТАСС заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов. Сейчас две пары снежных барсов живут в зоопитомнике, но в следующем году одна из них может переехать в зоопарк.

- Мы приняли решение о том, что мы одну из вольерных композиций на старой территории переоборудуем под содержание снежных барсов, - заявил Алексей Суслов.

Он также отметил, что обе пары размножаются в неволе. Так что переселение - вопрос времени.

Ранее KP.Ru сообщал, что в Московском зоопарке появились «подглядки» для наблюдения за белым медведем Диксоном. Посетители зоосада смогут посмотреть на хищника через баннеры с небольшими окошками. Их установили, чтобы не пугать животное.