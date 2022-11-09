В Московском зоопарке установили «подглядки» для наблюдения за медведем Диксоном

На вольере медведя теперь есть баннеры с окошком для посетителей. Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой

В Московском зоопарке появились «подглядки» для наблюдения за белым медведем Диксоном. Посетители зоосада смогут посмотреть на хищника через баннеры с небольшими окошками. Их установили на вольере косолапого, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова в своем Телеграм-канале.

«Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей», - пояснила она.

Акулова добавила, что горожане и гости столицы смогут увидеть медведя в конце этой недели.

Ранее KP.RU сообщал, что недавно Диксон первые искупался в бассейне после прибытия в Москву. Конструкцию создали с учетом ограниченных возможностей животного. Медведь изучил новое место и теперь интересуется происходящим вне вольера. Особенно его привлекают необычные запахи.