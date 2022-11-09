В прокуратуре рассказали о самом криминальном районе Москвы

За десять месяцев 2022 года в ЦАО зафиксировали более 15,7 тыс. правонарушений Фото: Андрей АБРАМОВ

В прокуратуре назвали самые криминальные районы Москвы. Лидером оказался ЦАО: за десять месяцев 2022 года здесь зафиксировали более 15,7 тыс. правонарушений, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

На второй строчке расположился Восточный административный округ с 13,4 тыс. криминальных случаев. А тройку замкнул Юго-Восточный административный округ с 13 тыс. преступлений.

В то же время Зеленоград стал самым безопасным округом столицы. На его территории в текущем году совершили три тысячи правонарушений.

По словам Нефедовой, в Москве за последнее время количество преступлений заметно сократилось. Например, угонов автомобилей стало примерно на 25% меньше.

Ранее KP.RU сообщал, что в МВД рассказали, как и где чаще всего угоняют автомобили в Москве. Обычно злоумышленники увозят машины с дворов жилых домов и неохраняемых стоянок. 85% преступлений совершают в темное время суток.