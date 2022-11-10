Новый тип экспресс-теста на коронавирус разработала компания из ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания «Имбиан Лаб», специализирующаяся на разработке и производстве диагностических наборов реагентов, зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Своевременная первичная диагностика — залог эффективной борьбы с распространением инфекционных заболеваний. Предприятие стремится сделать процесс диагностики максимально простым и быстрым. Мощности компании позволяют выпускать порядка 40 миллионов экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тысяч штук. В ближайшее время набор появится в аптеках, – рассказал Владислав Овчинский.

«Имбиан Лаб» локализован в особой экономической зоне Москвы и наукограде «Кольцово» (Новосибирская область). Компания стремится создавать максимально удобные тест-системы и повышать точность результатов. Инновация обеспечит потребность в отечественных системах диагностики.

— Это очень важно для постановки правильных диагнозов и назначения необходимой терапии. Наша система распознает все известные штаммы коронавируса, в том числе «Альфа», «Омикрон» и «Стелс». При появлении новых штаммов будут проведены дополнительные клинические испытания, – рассказала гендиректор фирмы Вероника Осипова.

В новом продукте для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 анализируется образец слюны пациента. Тогда как существующих текстах анализируют мазок из назальной полости. Результат новаторской системы доступен в течение 7 – 10 минут. У нее высокий показатель диагностической чувствительности. За счет этого появилась возможность оперативно выявлять даже бессимптомных больных.

«Имбиан Лаб» начала локализацию своего производства на площадке «Алабушево» (расположена рядом с Зеленоградом) в 2022 году. Площадь будущего предприятия порядка 2,5 тысячи «квадратов». Появятся производственные участки, лаборатории и офис.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что сейчас у компании 75 регистрационных удостоверений на производство медицинских тест-систем. Комфортные условия работы в особой экономической зоне будут способствовать разработке новых образцов.

СПРАВКА «КП»

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Всего созданы пять площадок на 223 гектарах: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». На них функционируют высокотехнологичные предприятия. Объем инвестиций компаний превышает 80 млрд рублей.