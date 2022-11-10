Москвичи назвали желаемый размер зарплаты

Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов от 45 до 55 лет - 178 тыс. рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вне зависимости от профессий жители столицы хотят зарабатывать от 170 тыс. рублей в месяц. При этом самые высокие ожидания у специалистов в возрасте от 45 до 55 лет – порядка 178 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - у молодых сотрудников в возрасте 18- 25 лет – около 128 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Средняя желаемая зарплата по Москве у специалистов из разных областей 170 717 рублей в месяц», - подчеркнули аналитики.

В Москве дороже всего свою работу оценивают специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR – в среднем 217 тыс. рублей в месяц. Затем идут соискатели в области IT и телекома: они ждут от работодателей порядка 208 тыс. рублей в месяц. Тройку замыкают работники в сфере творчества и дизайна с желаемым доходом 191 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, на большие зарплаты рассчитывают специалисты в сфере логистики и транспорта (188 тыс. рублей), а также юристы (185 тыс. рублей). Немного меньше – 183 тыс. рублей в месяц – хотят зарабатывать журналисты и другие работники в сфере медиа.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам для счастья в среднем нужно 250 тысяч рублей в месяц. За год сумма увеличилась на 9%.