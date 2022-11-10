Вильфанд спрогнозировал снег и мороз до -3 градусов в Москве 14 ноября

Днем и ночью 14 ноября в столице прогнозируется от -3 до +2 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве комфортная и теплая погода сохранится до субботы. В воскресенье в городе начнется похолодание, а к понедельнику ударят небольшие морозы и местами выпадет снег, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в четверг и пятницу в Москве будет около +7…+9 градусов, что соответствует климатической норме начала октября. При этом в субботу воздух прогреется до +9…+12 градусов. В этот день может установиться температурный рекорд для 12 ноября. Сейчас он составляет 9,3 градуса и принадлежит 2010 году.

Погода начнет меняться 13 ноября. Так, ночь на воскресенье будет теплой, но во второй половине дня температура резко опустится до +4…+5 градусов.

«Будет аномальный ход погоды. Обычно температура днем повышается по сравнению с ночью», - отметил Вильфанд.

В понедельник по сравнению с субботой, всего за один день, температура опустится примерно на десять градусов. Днем и ночью в столице прогнозируется от -3 до +2 градусов. Местами выпадет снег. Метеоролог пояснил, что такие резкие перепады характерны для предзимья.

Ранее KP.RU сообщал, что ночь на 9 ноября в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года. Минимальная температура составила +5,8 градуса.