На «Войковской» по требованию полиции Москвы закрыли южный вестибюль

Выйти со станции пока можно только через северный вестибюль Фото: Евгения ГУСЕВА

Южный вестибюль станции «Войковская» временно закрыт по требованию полицейских, сообщает Дептранс Москвы. Для пассажиров недоступны входы и выходы с четвертого по седьмой, расположенные вдоль Ленинградского шоссе вблизи улицы Зои и Александра Космодемьянских.

- Для входа и выхода со станции пользуйтесь северным вестибюлем, - говорится в сообщении подразделения столичной мэрии.

Речь идет о выходах с первого по третий. Причина, по которой полиция потребовала ограничить движение пассажиров через южный вестибюль «Войковской», не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил о том, какой округ Москвы, согласно статистике преступлений за текущий год, является самым криминальным. Кстати, самым безопасным из раза в раз признается Зеленоградский административный округ. С начала 2022 года там зарегистрировали всего 3 тысячи преступлений.