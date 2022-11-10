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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 16:14

Водитель «Понтиака» сбил 13-летнего мальчика в Москве и поставил ему ссадину на локте

Ребёнок переходил дорогу в неустановленном месте
Сергей КУДРИН
Водитель «Понтиака» сбил 13-летнего мальчика на улице Малыгина в Москве

Водитель «Понтиака» сбил 13-летнего мальчика на улице Малыгина в Москве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 10 ноября, на улице Малыгина в Москве водитель автомобиля «Понтиак» наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте. Ребёнка с травмами доставили в больницу, о чём пишет Телеграм-канал ГИБДД столицы.

Как заявили в ведомстве, наезд на ребёнка случился в районе дома № 1 корпус 2. Автомобиль сбил мальчика, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. В итоге пострадавшего увезли в больницу. Предварительно у него сотрясение головного мозга и ссадина на локте. По факту случившегося начата проверка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве иномарка BMW наехала на мужчину, который пытался перебежать Большую Серпуховскую улицу на красный свет. Пешеход скончался на месте столкновения. Удар был такой силы, что у автомобиля остались погнутый бампер и разбитое лобовое стекло.