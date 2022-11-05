Сбитый на пешеходном переходе на Большой Серпуховской мужчина скончался на месте происшествия

Автомобиль BMW сбил пешехода насмерть Фото: прокуратура Москвы

Попавший под колеса автомобиля BMW на Большой Серпуховской пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. 29-летний водитель иномарки задержан, с ним работают полицейские.

Обстоятельства аварии выясняются, уголовное дело пока не возбуждено, идет процессуальная проверка. Столичная прокуратура контролирует ее ход.

По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, погибший пытался перебежать дорогу на красный свет светофора.

Как сообщал KP.RU ранее, трагический инцидент произошел на Большой Серпуховской перед ее пересечением с Садовым кольцом. Движение в месте аварии по-прежнему затруднено, автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути следования.

Также в субботу, 5 ноября авария произошла и на Сретенском бульваре вблизи перекрестка с Мясницкой улицей. Водитель одной из иномарок потерял управление из-за внезапно возникшей поломки и протаранил две машины. Это ДТП обошлось без пострадавших.