Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют для ремонта тоннеля с 12 ноября на полгода

На других станциях зеленой ветки поезда будут ходить в обычном режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве с 12 ноября закроют участок зеленой (Замоскворецкой) линии метро из-за капитального ремонта тоннеля от станций «Царицыно» до «Кантемировской». Поезда не будет ходить между «Автозаводской» и «Ореховой» примерно полгода, напомнили на сайте столичной мэрии.

Работы необходимо провести из-за дефектов, которые допустили при строительстве участка в 80-х годах. Тогда специалисты делали проходку в обводном грунте, так как технологий гидроизоляции еще не было. После обследование тоннель решили полностью заменить. Без полной остановки движение сделать это невозможно. На других станциях зеленой ветки поезда будут ходить в штатном режиме.

На время закрытия станций для пассажиров запустят компенсационные автобусы: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80. Повторный вход в подземку будет бесплатным. Кроме того, горожанам советуют пользоваться Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, БКЛ, МЦК, МЦД-2, а также пригородными поездами Павелецкого направления МЖД и наземным транспортом.

Также в столице временно изменится схема движения у станций метро Автозаводская», «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская», «Царицыно», «Орехово» и станции МЦК «ЗИЛ»: появится шесть километров «выделенок» для общественного транспорта. В связи с ремонтными работами перекроют часть улиц и съездов.

Ранее KP.RU сообщал, что компенсационные автобусы запустят для пассажиров ЦППК на время изменения расписания 12-13 ноября.