Пассажир пытался провезти более 75 тыс. долларов через «зеленый» коридор в Шереметьево

После осмотра пассажиру под расписку вернули 10 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира, вылетающего в Стамбул, незадекларированные 72 тысяч долларов. Также 56-летний мужчина имел при себе 110 евро, более 180 тысяч рублей и 1000 гривен, сообщили в службе.

Уточняется, что россиянин намеревался незаконно провезти крупную сумму через «зеленый» коридор. Он заявил, что с собой у него есть 10 тысяч долларов наличными, однако во время осмотра таможенники нашли различную валюту на сумму более 75 тысяч долларов США. После этого пассажиру под расписку вернули 10 тысяч долларов – эта сумма разрешена для перемещения через таможенную границу без декларирования.

«Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 65 342 доллара США, что по курсу ЦБ России – свыше 4 млн российских рублей», — уточнили в пресс-службе таможни.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере».

Ранее KP.RU сообщал, что пассажирка из ОАЭ пыталась ввезти драгоценности на 1,6 млн через таможню в Домодедово. Женщина хотела пройти через «зеленый» коридор с незадекларированными украшениями от Cartier.