Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 7:38

Пассажир пытался провезти более 75 тыс. долларов через «зеленый» коридор в Шереметьево

Мужчине вернули 10 тыс. долларов, эта сумма разрешена для перемещения через таможенную границу без декларации
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
После осмотра пассажиру под расписку вернули 10 тысяч долларов

После осмотра пассажиру под расписку вернули 10 тысяч долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира, вылетающего в Стамбул, незадекларированные 72 тысяч долларов. Также 56-летний мужчина имел при себе 110 евро, более 180 тысяч рублей и 1000 гривен, сообщили в службе.

Уточняется, что россиянин намеревался незаконно провезти крупную сумму через «зеленый» коридор. Он заявил, что с собой у него есть 10 тысяч долларов наличными, однако во время осмотра таможенники нашли различную валюту на сумму более 75 тысяч долларов США. После этого пассажиру под расписку вернули 10 тысяч долларов – эта сумма разрешена для перемещения через таможенную границу без декларирования.

«Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 65 342 доллара США, что по курсу ЦБ России – свыше 4 млн российских рублей», — уточнили в пресс-службе таможни.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере».

Ранее KP.RU сообщал, что пассажирка из ОАЭ пыталась ввезти драгоценности на 1,6 млн через таможню в Домодедово. Женщина хотела пройти через «зеленый» коридор с незадекларированными украшениями от Cartier.