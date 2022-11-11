Бастрыкин взял под контроль поиск родителей брошенного на остановке на Ленинском проспекте мальчика

Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка разобраться в обстоятельствах, при которых родственники бросили ребенка одного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль выяснение обстоятельств в связи с обнаружением на остановке на Ленинском проспекте в Москве брошеного ребенка, сообщает Информационный центр Следственного комитета России.

- Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве А.А. Стрижову установить все обстоятельства произошедшего и предоставить оперативный доклад, — говорится в сообщении ведомства.

Ребенка без сопровождения взрослых на одной из остановок общественного транспорта на Ленинском проспекте нашли 10 ноября. Мальчик, которому на вид было 8-9 лет, был сильно испуган и не мог объяснить, как он там оказался. В полицию обратились прохожие, которые заметили брошеного ребенка. Также они вызвали медиков.

Ранее KP.RU сообщил, что на северо-востоке Москвы «Понтиак» сбил 13-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.