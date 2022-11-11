Девочка-подросток покончила с собой после ссоры с мачехой из-за уборки квартиры в Москве

Следователи заявили об отсуствии у ребенка личных причин совершать самоубийство и теперь устанавливают тех, кто мог довести девочку до страшного шага Фото: Олег ЗОЛОТО

На востоке Москвы 9 ноября 12-летняя девочка покончила с собой, после чего следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, девочка-подросток решилась на отчаянный шаг после ссоры с мачехой из-за уборки квартиры.

- Погибшая проживала в однокомнатной квартире в доме на улице Суздальской с мачехой и отцом, у которого было еще трое детей от разных браков. Родная мать девочки умерла в 2020 году, — цитирует агентство источник.

Семья считалась благополучной, соседи на нее не жаловались. Кроме того во время проверки следователи не выявили личных причин девочки совершать самоубийство. Из-за этого возникла версия о том, что ребенка могли довести до суицида унижениями и жестокостью в семье, в связи с чем и возбудили уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщил, что жительница Чертаново, которая выбросила годовалую дочь из окна, признала вину, но не стала высказывать сожаления о содеянном.