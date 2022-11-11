Неизвестные похитили в Москве ноутбук «Аквариус» у главного экономиста Центробанка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К столичным полицейским с заявлением обратилась женщина, работающая главным экономистом Центробанка РФ. Днём 9 ноября она забыла ноутбук «Аквариус», являющийся собственностью ЦБ, на скамейке на Люсиновской улице, и кто-то его унёс. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошёл в Замоскворечье, когда женщина 1979 года рождения покинула Люсиновскую улицу, забыв на скамейке ноутбук на котором работала. Неизвестные заметили оставленную без присмотра технику и забрали её, так что, когда экономист вернулась - собственности государственной организации уже не было. Теперь полиция проводит проверку по этому случаю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве двое рецидивистов влезли в офис одной из столичных компаний, и вынесли оттуда компьютерную технику и наличные на общую сумму более миллиона рублей.