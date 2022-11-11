Шульгинов: Итоги расследования по отключению энергии в «Москве-Сити» следует отправить в прокуратуру Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Результаты расследования, проведённого после отключения электроэнергии в башнях «Москвы-Сити» 3 ноября 2022 года, следует передать в Генеральную прокуратуру РФ. С таким заявлением выступил министр энергетики Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.

По словам Шульгина, промежуточные итоги расследования уже сейчас дают возможность утверждать, что во всём виновата компания ООО «Энергия и Технологии», являющаяся владельцем электросетевого оборудования в комплексе московских небоскрёбов.

- Анализ причин уже сегодня говорит о том, что ТСО <...> не занимается оперативным обслуживанием оборудования, регламентным обслуживанием, у персонала отсутствует понимание алгоритма работы АВР, — заявляет министр.

Шульгин отмечает, что на момент инцидента схема электроснабжения была ненадёжна, не было единого центра ответственности, нет взаимодействия между компаниями, занимающимися дизельгенераторными установками и электроснабжением в «Москве-Сити». По итогу своего выступления чиновник заявил, что результаты расследования следует направить в Генпрокуратуру.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 3 ноября в комплексе небоскрёбов «Москва-Сити» несколько башен были полностью обесточены. Множество людей застряли внутри комплекса, в том числе в шахтах лифтов.