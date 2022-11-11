Синоптик Тишковец: 12 ноября в Москве будет побит 12-летний рекорд тепла

Выходные станут последними теплыми днями в Москве - с начала следующей рабочей недели ожидаются заморозки и снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 ноября Москву ждет очередной погодный рекорд: воздух днем прогреется до +13 градусов, в Подмосковье - до 14 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. До этого аномальный максимум для 12 ноября фиксировали в 2010 году, когда столбики термометра поднялись до +9,3 градуса.

- Если до сих пор отмечались только ночные температурные рекорды, то в предстоящую субботу абсолютный максимум ожидается и в светлое время суток, - отметил Евгений Тишковец.

Он также добавил, что по состоянию на 11 ноября 2022 года Центральная Россия уже третьи сутки пребывает в аномально теплом атлантическом воздухе с температурой. Это приводит к тому, что столбики термометра держатся на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 10 ноября 2022 года, как писал KP.RU, стала самой теплой с 1948 года.