Тишковец: ночь на 10 ноября стала самой теплой в Москве с 1948 года

Вторую ночь подряд в Москве - рекордное тепло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1948 года. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила +9,1 градуса, а в центре столицы, на Балчуге, +9,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, такая температура соответствует ночной климатической норме начала сентября.

«Минувшая ночь снова ознаменовалась небывалым для 10 ноября теплом в темное время суток», - подчеркнул метеоролог.

Тишковец напомнил, что в городе второй день подряд фиксируется рекордное тепло. Так, ночь на 9 ноября тоже побила показатель как минимум с 1948 года: было +5,8 градуса.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал снег и мороз в Москве 14 ноября. По словам синоптика, всего за сутки в город похолодает сразу на десять градусов – с +9…+12 в субботу до -3…+2 в понедельник.