Найдена предполагаемая мать брошенного на Ленинском проспекте мальчика

Ребенок был на остановке один в шесть утра Фото: прокуратура Москвы

В Москве установили предполагаемую мать мальчика, которого нашли брошенным на остановке на Ленинском проспекте в Гагаринском районе рано утром 10 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Ребенок, которому на вид было 8-9 дет, бродил по остановке без сопровождения взрослых и был настолько испуган, что не мог сказать ни прохожим, ни прибывшим по их звонку полицейским, как его зовут, где он живет, и почему в такое время находится в городе один.

- В настоящее время установлена предполагаемая мать мальчика - жительница Москвы 1977 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Пока мальчик находится в больнице. Врачи осмотрели его и никаких травм не обнаружили.

Сотрудники столичной прокуратуры продолжают вести проверку, которая позволит установить родственников найденного ребенка и все обстоятельства происшествия.

Как сообщал KP.RU ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ А.А. Стрижову установить все обстоятельства произошедшего и предоставить оперативный доклад.