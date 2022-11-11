ТАСС: 20 подростков отравились газом в политехническом колледже на северо-востоке Москвы

Врачи осматривают пострадавших и оказывают им помощь на месте происшествия Фото: Иван МАКЕЕВ

По меньшей мере 20 учащихся политехнического колледжа на северо-востоке Москвы получили отравление газом, сообщает ТАСС. Все они на момент отравления находились на территории учебного заведения на Бибиревской улице,6. На место происшествия выехали несколько скорых.

- В политехническом колледже по Бибиревской улице, дом 6 на головную боль пожаловались 20 подростков. Предварительно, они отравились газом, — приводит агентство слова источника в медицинских службах столицы.

По указанному адресу расположен Политихнический колледж имени П.А. Овчинникова. Возраст пострадавших агентство не сообщает, но упоминает их как подростков.

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