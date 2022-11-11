«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на двое суток из-за ветра с порывами до 20 м/с

В выходные в Москве будет необычно тепло, но при этом очень ветренно Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие выходные 12 и 13 ноября, а также утром до 9:00 в понедельник, 14 ноября в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. В этот период ожидается сильный западный и северо-западный ветер, который не будет утихать даже ночью.

Скорость ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. При этом возможны сильные и резкие порывы со скоростью до 20 метров в секунду.

Пешеходам рекомендуется держаться подальше от деревьев и незакрепленных конструкций, строительных лесов и рекламных щитов. Автомобилистам рекомендуют не парковать вблизи таких объектов автомобили.

Резкий и сильный ветер возникнет из-за смены синоптической ситуации. Уже с понедельника в столичный регион придет устойчивый минус и снегопады, а 12 и 13 ноября станут последними теплыми днями месяца. Как ранее сообщал KP.RU, синоптик Евгений Тишковец даже пообещал температурный рекорд в субботу: воздух днем прогреется до аномальных +13 градусов.