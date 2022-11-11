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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 12:05

СК проверит информацию об отравившихся подростках в колледже на северо-востоке Москвы

На текущий момент информация о массовом отравлении газом ведомством не подтверждается
Ирина РЕБРИКОВА
Следователи выехали в колледж, где якобы произошло массовое отравление

Следователи выехали в колледж, где якобы произошло массовое отравление

Фото: Андрей АБРАМОВ

Столичные следователи проверяют информацию об отравившихся газом подростках в одном из колледжей на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. В учебное заведение для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте выехали следователи Бутырского Межрайонного следственного отдела.

- Пока сведения о пострадавших студентах колледжа на северо-востоке Москвы не подтверждаются, — уточняется в сообщении ведомства.

В колледж на Бибиревской улице действительно выехали медики и сотрудники МЧС, дополняет агентство «Москва», однако ни те, ни другие не подтвердили версию об отравлении газом. Врачи не нашли у жаловавшихся на головную боль подростков признаков отравления им, а спасатели, взяв пробы воздуха, не выявили превышения ПДК вредных веществ.

Ранее KP.RU со ссылкой на ТАСС сообщил о 20 подростках в колледже, которые, предположительно, отравились газом. Все они массово жаловались на головную боль.