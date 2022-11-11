Женщина во время ссоры зарезала сожителя на юго-западе Москвы

Женщина не менее двух раз ударила возлюбленного ножом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве полицейские задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за избиение возлюбленного (часть 2 статья 111 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Установлено, что в ночь с 10 на 11 ноября в квартире на Балаклавском проспекте между парой произошел конфликт. Женщина схватила нож и не менее двух раз ударила им в грудь сожителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Правоохранители задержали подозреваемую. Женщина и до этого причиняла вред здоровью своему партнеру. Следователи устанавливают детали случившегося и допрашивают возможных очевидцев.

Ранее KP.RU сообщал, что пятерых человек задержали по подозрению в убийстве двух мужчин на востоке Москвы. Тело одного из погибших выбросили с четвертого этажа, еще один труп обнаружили в квартире. Возбуждено уголовное дело.