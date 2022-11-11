Эксперта МВД в Москве обвинили в краже банковской карты погибшей и хищении 3,5 млн рублей

Полицейский задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудника полицейского экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) Москвы обвиняют в краже с места гибели женщины ее банковской карты и хищения с нее 3,5 млн рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Действовал ли он в одиночку или с подельниками, не сообщается.

О преступлении стало известно в начале весны 2022 года. Тогда к правоохранителям обратилась наследница погибшей в 2021 году женщины. Она в числе прочего должна была получить 3,5 млн рублей, которые ее родственница хранила на счету в банке. Однако денег не обнаружилось.

Полицейские возбудили дело по статье о краже. А затем им удалось установить причастность к краже эксперта ЭКЦ. Следствие полагает, что он забрал банковскую карту прямо с места гибели ее владелицы, куда выехал на осмотр, выполняя свои служебные обязанности.

Его задержали 9 ноября. На текущий момент ему уже предъявили обвинение.

Ранее KP.RU сообщил, что московские полицейские задержали подозреваемых в краже 60 млн со счетов покойников.