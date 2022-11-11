Краснокнижную сову спасли от фотографа на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы Фото: Городское хозяйство Москвы

Днём 11 ноября, в четверг, в центре Москвы был замечен фотограф, предлагавший пофотографироваться за деньги с совой. Вот только сова у него была не обычная, а краснокнижная серая неясыть, вымирающий вид. Разумеется, птицу быстро изъяли, и передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Серые неясыти становятся жертвами уличных фотографов чаще других сов, и к сожалению, ни одна из этих птиц не доставляется в Центр реабилитации полностью здоровой. Для сов находиться на оживлённой улице весь день - большой стресс, да и обращаются с ними не лучшим образом.

Эти птицы находятся в московской Красной книге, и числятся под второй категорией редкости как вид, численность которого в мире неуклонно сокращается. Неясыти охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В ведомстве отмечают, что если вы видите на улице фотографа с экзотической птицей или другим животным, ни в коем случае не пользуйтесь его услугами, а лучше позвоните на горячую линию +7 (495) 777-77-77.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 2 ноября в Москве спасли от фотографов другую редкую сову - сипуху.