Глава СК поручил проверить жилищный конфликт между пожилой женщиной и ее дочерью в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета РФ поручил проверить информацию, появившуюся в сюжете одного из федеральных телеканалов о жилищном конфликте между матерью и дочерью в Москве. Об этом пишет пресс-служба Информационного центра СК.

В эфире сообщалось, что дочь пожилой москвички пытается завладеть квартирой, в которой прописана её мать, и выселить родительницу за порог. Поводом для этого якобы является попытка признать пенсионерку недееспособной. При этом в эфире упоминали, что молодая женщина раньше ещё и избивала свою мать.

Теперь глава московского ГСУ СК А.А. Стрижов, по поручению Александра Бастрыкина, проведёт процессуальную проверку этого инцидента, с целью выяснить насколько правдива ситуация, которую транслировали в телеэфире. Результаты проверки будут докладывать лично председателю СК РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль процесс поиска родителей мальчика, брошенного на автобусной остановке в Москве.