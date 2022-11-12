Константин Крюков назвал отличительное качество современных москвичей

Константин Крюков с женой Алиной Алексеевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда блокбастера «9 рота» и житель Тверского района Москвы Константин Крюков в качестве отличительной черты современных москвичей выделил их способность меняться и встраивать новые занятия в свой образ жизни. В качестве примера в интервью «Москвич Mag» 37-летний актер привел готовность пересесть с личного транспорта на самокат, чтобы ускорить передвижение по городу.

- Москвичи — это люди, которые сегодня любят парки, быстрое перемещение. Я продал большинство из своих машин и в основном в городе езжу на самокате — это дико удобно и быстро, — поделился Константин Крюков.

Кроме того артист назвал жителей Москвы суперэффективными, подчеркнув, что инфраструктура столицы всячески этому способствует.

- Такого количества удобных услуг для бытовой жизни, как в Москве, нет нигде, — добавил Константин Крюков.

Ранее, как сообщал KP.RU, фольклорист назвал черту, по которой можно отличить коренного москвича от приезжего жителя столицы.