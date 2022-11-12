Молодые москвичи смогут открыть свой бизнес при поддержке тьютора службы занятости

Специалисты в теории и на практике обучат участников проекта выводить бизнес на окупаемость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 14 ноября 2022 года молодые жители Москвы в возрасте от 16 до 35 лет могут через сайт центра занятости «Моя работа» подать заявку на участие в образовательном бизнес-треке, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Сначала участников обучат основам ведения своего дела, а затем начнется практическая часть под руководством персонального тьютора, который, в том числе поможет найти первых клиентов.

- За месяц под руководством наших тьюторов участники проекта смогут выбрать бизнес-идею, пройти обучение, зарегистрировать самозанятость или открыть собственное дело, — отмечает заместитель директора столичного центра занятости «Моя работа» Анна Петухова.

Помимо возраста есть и еще одно условие отбора. Участник проекта не должен быть самозанятым или учредителем юридического лица. Кроме того из числа тех, кто подаст заявку, в проект попадут только 20 человек - отбор проведут специалисты центра занятости.

Планируется, что после обучения уже 29 ноября состоится презентация проектов участников перед экспертным жюри. К 15 декабря участники программы уже получат первые заказы.

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