Спасённого слепого тюленя Таню Светлую привезли из Приморья в зоопарк Москвы

Фото: соцсети директора приморского реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень" Лоры Белоиван

Тюленёнка по кличке Таня Светлая, спасённого весной в Приморье после полученной тяжёлой травмы, привезли в Московский зоопарк. Об этом сообщает директор приморского реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван. Её слова приводит ТАСС.

Детёныша тюленя с тяжёлой травмой головы, вероятно полученной ещё на лежбище, нашли в Приморье, в районе бухты Светлая. Таня осталась слепой, и её забрали на реабилитацию в центр, которым руководит Белоиван. Однако выпустить тюленёнка обратно стало невозможно - вернуть зрение животному уже не получится, и в природе оно не выживет. Поэтому Московский зоопарк предложил забрать Таню к себе.

- Сегодня ночью Таня Светлая прибыла в Москву, какое-то время она останется на карантине. Несмотря на отсутствие зрения и части вибрисс, тюлененок очень активен, она уже осваивает новый вольер, — говорит Белоиван.

Директор приморского центра также отметила что в Москве, вероятно, одни из лучших в мире условия для ластоногих животных, к тому же зоопарк работает круглый год, и тюленёнок сможет спокойно расти и жить, не опасаясь, что когда-нибудь люди не смогут его содержать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском зоопарке начинается сезон спячки, который одними из первых открыли белогрудые ежи.