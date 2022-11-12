Горячая линия СК РФ приняла за сутки 46 звонков от жителей Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки горячая линия ГСУ СК РФ приняла суммарно 373 обращения от россиян, из которых 46 было из Москвы. Статистику по общению с гражданами опубликовал Информационный центр СК РФ в своих социальных сетях.

174 человека обратились в СК через горячую линию, 199 - через социальные сети. 46 обращений поступили из Москвы, 29 - из Подмосковья. Также в списке регионов, обращавшихся к следователям чаще других, оказались Краснодарский край, республика Башкортостан и Ленинградская область.

Самой частой темой для обсуждения с ведомством стали вопросы, посвящённые мобилизованным участникам СВО и членам их семей. Также граждане интересовались темой беженцев и переселенцев, сообщали о неправомерных действиях управляющих компаний, запрашивали справочную информацию и сообщали о бездействии чиновников, правоохранителей и других должностных лиц.

По итогам одного дня пресс-центр провёл 380 консультация и разъяснений, начал рассмотрение 95 обращений, провёл 42 личных приёма и обработал 127 комментариев в социальных сетях.

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